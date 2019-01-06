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Патриарх Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии

12:38, 06.01.2019
Патриарх Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
Фото: pixabay.com

Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Мероприятие прошло 6 января по случаю дня Богоявления в соборе святого Георгия в Стамбуле. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и его супруга.

Между тем пресс-служба Вселенского патриархата до сих пор не предоставила официальный текст томоса об автокефалии, передает ТАСС.

Напомним, вчера патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для украинской церкви. Ранее в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.

Справка

Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.

Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.

Общество
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