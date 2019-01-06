Патриарх Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Мероприятие прошло 6 января по случаю дня Богоявления в соборе святого Георгия в Стамбуле. На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и его супруга.
Между тем пресс-служба Вселенского патриархата до сих пор не предоставила официальный текст томоса об автокефалии, передает ТАСС.
Напомним, вчера патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для украинской церкви. Ранее в Киеве прошел объединительный собор, на котором была учреждена новая поместная православная церковь.
Справка
Автокефалия — статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость от других поместных церквей.
Томос — указ предстоятеля поместной православной церкви по некоторому важному вопросу церковного устройства.
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