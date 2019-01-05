Роскосмос планирует запустить в 2019 году 45 ракет

Роскосмос в 2019 году планирует запустить 45 ракет, изготовленных на предприятиях госкорпорации.

В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет. Из 45 пусков 32 раза будут запущены ракеты космического назначения с различными космическими аппаратами и кораблями, сообщает ТАСС со ссылкой источник в ракетно-космической отрасли.

Учебные пуски Минобороны баллистических ракет с подлодок не учитываются.

Стоит отметить, что за прошлый год Роскосмос выполнил 22 пуска различных ракет. Однако официально сообщалось только о 20 стартах.

Напомним, ранее Рогозин рассказал о создании сверхтяжелой ракеты «Енисей» к 2028 году.