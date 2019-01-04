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Рогозин рассказал о создании сверхтяжелой ракеты «Енисей» к 2028 году

11:29, 04.01.2019

В России занялись созданием ракеты сверхтяжелого класса «Енисей». Она должна быть построена к 2028 году.

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса (класс «Енисей»). Разработчики — РКК «Энергия» имени С.П. Королева (Московская область), РКЦ «Прогресс» (Самара), Центр имени М.В. Хруничева (Москва) — в части создания третьей ступени», — написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» прекратит эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-ФГ» в 2019 году


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