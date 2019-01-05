В Набережных Челнах завершается возведение второго Дома правосудия

В Набережных Челнах заканчивается строительство второго Дома правосудия.

На данный момент рабочие завершили внешнюю отделку здания, в скором времени планируется внутреннее благоустройство объекта. Кроме того, пройдут работы по ремонту входной группы строения.

В 2019 году в новое здание переедет штат Тукаевского районного суда и часть мировых судей, пишут «Челнинские известия».

Напомним, ранее в Казани был подписан протокол об «электронном» взаимодействии прокуратуры и судебного департамента.