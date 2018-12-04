В Казани подписан протокол об «электронном» взаимодействии прокуратуры и судебного департамента

Сегодня в Казани прокурор Татарстана Илдус Нафиков и глава управления Судебного департамента Зявдат Салихов подписали протокол об информационном взаимодействии между ведомствами.

Этот документ должен способствовать сокращению сроков регистрации уголовных дел в суде и их передаче, пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Кроме того, в рамках реализации программы ГАС «Правосудие» ноу-хау призвано обеспечить доступ гражданам к достоверной статистической информации о криминальной ситуации и состоянии преступности в регионе.

Ожидается, что с 1 января 2019 года в Татарстане заработает механизм электронного обмена данными между информационными системами прокуратуры и районных (городских) судов Республики Татарстан, благодаря которому информацию по поступающим в суды делам, к примеру уголовным, секретарю не придется заносить в судебные базы вручную, как сейчас.

И протокол, и ранее заключенное соглашение между надзорным ведомством и УСД по РТ должны способствовать реализации временного регламента инфообмена, утвержденного 12 октября 2018 года Генеральной прокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.