Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец начал самостоятельно дышать в больнице

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Состояние 11-месячного мальчика, пострадавшего при обрушении жилого дома в Магнитогорске, стабилизировалось.

В настоящее время врачи оценивают самочувствие младенца как «стабильное с некоторыми улучшениями». Медики провели ребенку экстубацию, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке, сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Напомним, 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Ряд изданий продолжает сомневаться в официальной версии о взрыве газа и видит за произошедшим теракт.