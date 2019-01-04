Следком в очередной раз опроверг версию теракта при обрушении дома в Магнитогорске

Следственный комитет во второй раз сообщил, что на месте крушения подъезда жилого дома в Магнитогорске не обнаружено следов взрывчатки.

Таким образом ведомство уже второй раз опровергает сообщения о том, что трагедия может оказаться не случайной аварией, а спланированным терактом.

«Следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — передает «РИА Новости» слова официального представителя СКР Светланы Петренко.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва, добавила Петренко.

Напомним, что 31 декабря в жилом доме в Магнитогорске обрушился подъезд. В результате погибли 39 человек. Ряд изданий продолжает сомневаться в официальной версии о взрыве газа и видит за произошедшим теракт.