В Башкирии от вспышки менингококковой инфекции скончалась 8-летняя девочка

В Башкирии зафиксирована вспышка менингококковой инфекции. В Янаульском районе от заболевания скончалась 8-летняя девочка.

«В первые же часы с помощью службы санитарной авиации специалисты Республиканской детской клинической больницы и инфекционной клинической больницы №4 г.Уфы провели необходимые консультации. Оперативно был назначен полный комплекс диагностических мероприятий, ребёнка перевели в отделение интенсивной терапии – реанимацию. Но, несмотря на своевременность лечения, ребёнок скончался», — сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

В министерстве подчеркивают, что сейчас проводятся мероприятия по предотвращению эпидемии. Врачи осмотрели одноклассников погибшей девочки, также осмотрели родных и близких, которые были в контакте с заболевшим ребенком. Уже госпитализированы семь детей с признаками инфекции.

Напомним, 1 января в Янаульскую ЦРБ поступила девочка с признаками менингококковой инфекции в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ребенка.

Осенью 2018 года в Минздраве РФ предложили штрафовать родителей, отказавшихся делать прививки ребенку.