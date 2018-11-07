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Минздрав РФ запланировал ввести ответственность за призывы к отказу от прививок

06:39, 07.11.2018 2
Минздрав РФ запланировал ввести ответственность за призывы к отказу от прививок
Фото: pixabay.com

Минздрав России запланировал ввести ответственность для медицинских работников за призывы к отказу от вакцинации.

По словам представителей ведомства, это не коснется врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским показаниям, пишут «Известия».

Эксперты в сфере здравоохранения предлагают за призывы к отказу от прививок объявлять медикам выговоры или в принудительном порядке направлять их на повышение квалификации в области вакцинации.

В настоящее время инициатива министерства обсуждается на экспертном уровне, однако многие ее уже поддерживают.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ к 2020 году планирует ввести обязательную прививку против менингита и пневмонии. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.

ОбществоМедицина
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:09
    Не хочет государство, здоровое потомство...
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  • Сергей Кундрюцков 08:19
    И че все сразу побегут ее делать? Я делал целых 10 лет прививки от гриппа и после этого всю зиму кашлял и чихал, да еще с температурой постоянно. Сейчас уже около 10 лет перестал делать, так все хорошо стало, просто прекрасно. За температуру вообще забыл и болеть практически перестал. Бывает конечно простуживаюсь, но максимум 1-2 раза в год. А было, что только за зиму раз 5. Зачем мне такая романтика, не делал и делать не буду.
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