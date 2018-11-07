Минздрав РФ запланировал ввести ответственность за призывы к отказу от прививок

Минздрав России запланировал ввести ответственность для медицинских работников за призывы к отказу от вакцинации.

По словам представителей ведомства, это не коснется врачей, которые дают отвод от прививки по медицинским показаниям, пишут «Известия».

Эксперты в сфере здравоохранения предлагают за призывы к отказу от прививок объявлять медикам выговоры или в принудительном порядке направлять их на повышение квалификации в области вакцинации.



В настоящее время инициатива министерства обсуждается на экспертном уровне, однако многие ее уже поддерживают.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ к 2020 году планирует ввести обязательную прививку против менингита и пневмонии. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.