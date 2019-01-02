Путин обсудил с Макроном внутриукраинский кризис и провокацию в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном, в рамках которой главы двух государств обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису.

Также лидеры двух стран обсудили украинскую провокацию в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Макрон коснулись проблемы сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договоренностей о формировании конституционного комитета.

В Кремле отметили, что во время разговора президенты России и Франции поздравили друг друга с Новым годом.

Ранее президент России Владимир Путин направил мировым лидерам поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством.