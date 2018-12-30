Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин направил мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством.

Согласно списку, размещенному на сайте Кремля, телеграммы были направлены президенту Белоруссии Александру Лукашенко, королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель, премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Сирии Башару Асаду, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Японии Синдзо Абэ, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и другим.

В большинстве писем говорится о взаимодействии России со странами.

Путин также направил поздравительные послания генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и т.д.

Ранее сообщалось, что Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.