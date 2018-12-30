Путин поздравил лидеров стран с Новым годом и Рождеством
Президент России Владимир Путин направил мировым лидерам, главам иностранных правительств и ряду руководителей международных организаций поздравительные телеграммы в связи с Новым годом и Рождеством.
Согласно списку, размещенному на сайте Кремля, телеграммы были направлены президенту Белоруссии Александру Лукашенко, королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй, президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель, премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, председателю КНР Си Цзиньпину, президенту Сирии Башару Асаду, президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Японии Синдзо Абэ, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и другим.
В большинстве писем говорится о взаимодействии России со странами.
Путин также направил поздравительные послания генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу, президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю и т.д.
Ранее сообщалось, что Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.ОбществоВласть
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