Скворцова о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца: «Угрозы жизни нет»

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что жизнь младенца, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, вне опасности.

«Угрозы жизни нет. Состояние тяжелое, но стабильное», — сказала она.



Она отметила, что «многое сделано за ночь прошедшую, мозг абсолютно сохранен, только поверхностные раны на голове, восстановили гемостаз, водный баланс».

«Надеемся, ребенка восстановят без дефектов. Период восстановления будет длительный, это очевидно» — приводит слова Скворцовой "Интерфакс".

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что кардинальных операций пока не будет, так как необходимо восстановить все параметры.

Накануне спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске живого младенца. После чего он был доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля в Москве.

По последним данным, число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 21.