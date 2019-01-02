Роспотребнадзор выпустил памятку для подготовки к поездке в экзотические страны

Роспотребнадзор выпустил памятку для туристов о болезнях, распространенных в разных странах, и правилах подготовки к поездке в экзотические страны.

Уточняется, что странах с тропическим и экваториально-тропическим климатом распространены такие опасные болезни как холера, малярия, чума, геморрагические лихорадки, менингококковая инфекция и полиомиелит.



При поездках в страны, неблагополучные по малярии (Таиланд, Куба, Индия, Вьетнам, Индонезия, Йемен, Перу) стоит получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.



При посещении стран Африки, Южной Америки, эндемичных по желтой лихорадке, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами требуется обязательная вакцинация против данной инфекции.



Также в ведомстве напомнили, что следует употреблять только пищу, в качестве которой вы уверены и пить бутилированную воду. Мясо, рыбу и морепродукты есть только после термической обработки, а овощи и фрукты мыть безопасной водой.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии. По данным ведомства, пяти районах штата Кедах Малайзии зарегистрировано 85 случаев заболевания.