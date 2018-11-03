Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Малайзии

Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки, о вспышке сальмонеллеза в Малайзии. В пяти районах штата Кедах Малайзии зарегистрировано 85 случаев заболевания.



Два человека из заболевших скончались, 21 — госпитализирован, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на Министерство здравоохранения Малайзии.

Причиной заболевания стало употребление в пищу национального блюда «лакса» (разновидность лапши с курицей), произведенного на одном из предприятий общественного питания без термической обработки.

Напомним, в октябре в Набережных Челнах зафиксировали четыре случая заболевания корью.