Богатейшие россияне потеряли за 2018 год около 6 млрд долларов

Совокупное состояние богатейших россиян за 2018 год уменьшилось на 5,915 миллиарда долларов.

Согласно расчетам "РИА Новости", которые опираются на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), за минувший год увеличить состояние удалось только девятерым миллиардерам из России, остальные 16 понесли потери.

Самым богатым россиянином в списке BBI стал один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за минувший год увеличилось на 687 млн долларов — до 19,6 млрд долларов.

Второе место занял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — 19,4 млрд долларов (+2,77 млрд в год). Замыкает тройку лидеров основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин — 17,9 млрд долларов (-146 млн).



Также в топ-5 вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — 17,4 млрд (-2,23 млрд) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — 16 млрд долларов (+3,45 млрд).

Ранее три россиянина вошли в топ-10 самых удачливых миллиардеров 2018 года по версии американского журнала Forbes. Среди них Вагит Алекперов, Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко.