Три россиянина вошли в список самых удачливых миллиардеров года по версии Forbes

Три россиянина вошли в топ-10 самых удачливых миллиардеров 2018 года по версии американского журнала Forbes.

Согласно списку, третье место занял президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние увеличилось на $4,6 млрд, до $19,5 млрд. Пятое и шестое место соответственно заняли совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон ($4 млрд, состояние — $21,4 млрд) и Геннадий Тимченко ($3,8 млрд, состояние — $18,9 млрд).

Рейтинг возглавил основатель Amazon Джефф Безос, увеличивший свое состояние на $27,9 млрд, до $127,2 млрд.

Список неудачников возглавил глава компании Facebook Марк Цукерберг — его состояние за год уменьшилось на $18,7 млрд, до $52,5 млрд. В тройку также вошли владелец торговой сети Zara Амансио Ортега (он потерял $16,2 млрд, состояние — $59,6 млрд) и владелец компании Continental Георг Шеффлер ($14 млрд, состояние — $12,4 млрд).

Ранее Россия заняла 55-е место в рейтинге наиболее подходящих стран для ведения бизнеса в 2018 году по версии Forbes.