В Татарстане ожидается туман, гололедица и до -9°С

Сегодня, 3 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег.

Ночью, утром в отдельных районах туман, морось, слабый гололед. Ветер южный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью и утром по республике от -8°С до -13°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -4°С до -9°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.



В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.



Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололеде 3 января.