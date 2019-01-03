В Татарстане ожидается туман, гололедица и до -9°С
Сегодня, 3 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег.
Ночью, утром в отдельных районах туман, морось, слабый гололед. Ветер южный умеренный.
Минимальная температура воздуха ночью и утром по республике от -8°С до -13°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -4°С до -9°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от -5°С до -7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -6°С до -9°С.
Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололеде 3 января.Общество Татарстан
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