Воспитанники «Синтеза» были сильнее всех под флагом ВК «Казань»

Казанские ватерполисты завоевали очередной трофей

ветераны «Синтеза» на игре . Фото: предоставлено СК «Синтез»

В нынешние выходные ватерполисты любительской команды ВК «Казань» завоевали первое место в любительском чемпионате НВА — Национальной ватерпольной ассоциации. В решающем матче в Москве на площадке соперника казанцы обыграли «Торпедо» 14:8, став первыми по итогам первой лиги любительского чемпионата НВА. Подробнее о нюансах состязаний и событиях турнира в авторской колонке для спортивной редакции «Реального времени» рассказывает член команды Кирилл Макаров.

Вышли в класс сильнейших с первого места

Чемпионат Национальной ватерпольной ассоциации проводится уже порядка десяти лет. В прошлом году мы стали серебряными призерами, уступив в финале столичной «Жемчужине». После этого мы могли перейти из первой лиги в высший дивизион, но, посовещавшись, решили закрыть гештальт и выйти в класс сильнейших с первого места. Насчет класса сильнейших мы не преувеличиваем, составы многих команд высшей лиги хорошо знакомы любителям водного поло. Денис Колбенов, Илья Точигин, Даниил Фролов и множество других партнеров — все находятся в хорошем ватерпольном возрасте, но по разным причинам не играют в профессиональных командах. С другой стороны есть ветераны, не стареющие душой, как Алексей Бугайчук, Сергей Гарбузов, Константин Степанюк, Никита Янков и юниоры.

Общий смысл такой, что если в других игровых видах спорта команды могут собираться по принципу любительские и ветеранские, то в водном поло играют все, включая даже девушек. Поэтому в ВК «Казань» есть и ветеран 1961 года рождения, и вчерашние юниоры, родившиеся на стыке веков. Таким образом, достигается настолько высокий уровень, что два наших дивизиона включены федерацией водного поло России в общую классификацию, как первый и второй, после Суперлиги, где выступают «КОС-Синтез», «КОС-Синтез-УОР» и так далее. ВНВА есть еще два дивизиона, но там играют совсем уж любители.

Отличие казанской команды в том, что это в основном воспитанники ватерпольной школы «Синтеза», единственной в республике. Казанские болельщики могли нас видеть во время товарищеских матчей с юниорской командой «КОС-Синтез-УОР» и старшими юношами. Но есть нюансы. С нынешнего чемпионата два игрока, которых мы относим к ведущим, это Альберт Зинатуллин и Кирилл Тихонов, не смогли заявиться на сезон, почувствовав некую усталость, и мы искали им замену. С одной стороны повезло, что еще один воспитанник казанского ватерпола Никита Экомазов завершил карьеру, он уже два года не играет и поэтому подходит под строгие правила регламента чемпионата. Он большую часть своей карьеры выступал в других городах: Астрахани, Санкт-Петербурге, Москве, где сейчас проживает, но откликнулся на приглашение в команду родной спортшколы.

Отличие казанской команды в том, что это в основном воспитанники ватерпольной школы «Синтеза». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Один из ветеранов ВК «Казань» зимой побеждал за ВК «Мариуполь»

Бреши в составе закрывали за счет братьев — это голкипер Владислав Кожевников и Кирилл Николаенко, поигравший в Киришах, сборной России и в казанском «Синтезе». Трудно назвать легионером и любителя водного поло Никиту Воронцова из Питера, который всегда готов сыграть за ВК «Казань», единственно, когда прошлой зимой казанцы не заявлялись на чемпионат страны по мини-ватерполу, он защищал цвета ВК «Мариуполь», выигравшей тот турнир. И это навевает на мысль, что Воронцов знает, где играть, а команды знают, кого приглашать, поскольку получается, что где Никита — там победа!

Важно, что Воронцов, Кожевников, Николаенко, а теперь и Экомазов, Алексей Арефьев, о котором речь пойдет дальше, не тренируются с ВК «Казань» на постоянной основе. Проживая в других городах, постоянно подключаются к составу, когда приходят подобные предложения. Ватерпольных турниров для любителей хватает — это «Питерские ночи» в Санкт-Петербурге, «Желтобол», чемпионаты и Кубки страны по мини-ватерполу, и задействованные в них имеют возможность варьировать состав, но, войдя в костяк казанцев, не хотят оттуда уходить.

Что важно, это реально любители, которые самостоятельно оплачивают все: заявочные взносы, затраты на поездки и проживание, аренду тренировочного бассейна, экипировку. В этом плане ватерполисты кристально чисты, поскольку в российском любительском спорте появились якобы любительские команды, особенно в футболе и хоккее с шайбой, где есть и зарплаты, и премиальные.

В ВК «Казань» присоединились участники Первых Европейских игр в Баку

Потеряв двух игроков среднего возраста, а Зинатуллину и Тихонову по 35, ВК «Казань» омолодилась, поскольку в нее вернулись Арсений Егоров и Фархад Салимов. Это уже звездочки казанской школы водного поло, два бывших игрока юниорской сборной России, сыгравшие в 2015 году на Первых европейских играх в Баку. Точнее Салимов сыграл, а Арсений Егоров не попал в окончательный состав. Салимов изначально не планировал переходить из юниорской команды в профессиональную, поскольку решил посвятить себя медицине, и сейчас это дипломированный врач, но первая любовь не ржавеет, а фундаментальная база подготовки и хороший ватерпольный возраст позволили им с ходу влиться в основу ВК «Казань».

Это реально любители, которые сами оплачивают все: заявочные взносы, затраты на поездки и проживание, аренду тренировочного бассейна, экипировку. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Один из голкиперов ВК «Казань» Федор Юфимов — это сын врача ватерпольного Алексея Юфимова. Также продолжателем спортивной династии можно назвать Тимура Нурмухаметова, сына Ильдара Нурмухаметова, нашего ветерана из первого состава воспитанников «Синтеза», как и Крюкова. У Игоря Владимировича, кстати, есть сын Александр, живущий в Санкт-Петербурге. Когда наши турниры проводятся в городе на Неве, он подключается к составу казанцев. Одним словом: наши люди везде!

Лидером команды, судя по статистике, стал Владислав Нуреев. При определенных условиях, Нуреев мог бы оказаться и в нынешней чемпионской команде «КОС-Синтеза», во всяком случае наставник чемпионов Евгений Ярощук привлекал его в состав, но тогда не срослось. Как и у его ровесника Алексея Арефьева, еще одного воспитанника Николая Шепелева, работавшего с 1997 годом рождения.

Игорь Крюков — самый возрастной игрок команды, и это тот редкий случай, когда ветеран даже старше тренера Раиса Ковязина. Причем серьезно старше, на 12 лет. Даже не поехав на финальный тур, Крюков старается быть всегда с командой, которая не только соревнуется в Москве, но и два раза в неделю тренируется в родном бассейне «КАИ-Олимп».

Ранее казанским ватерполистам приходилось играть за команды других городов

Диас Валеев, Тимур Хаиров и Евгений Кушко — три ветерана казанской команды, которым за сорок, после суперветерана Игоря Крюкова. Касаемо Кушко (кстати, воспитанника Крюкова) хочется отдельно отметить, что он еще и один из основателей ВК «Казань», играет с зарождения команды, причем с ватерполистами первого состава «казанцев» они успели поиграть и за другие города, просто потому что у Казани не собирался состав. Однофамилец Диаса — Эмиль Валеев и Тимур Нурмухаметов занимались водным поло с моим младшим братом Денисом Макаровым. И завершая перечисление игроков состава, отметим еще одного голкипера Игоря Петрина плюс подключившуюся с недавнего времени молодежь Андрея Елизарова и Азата Шарипова.

Потеряв двух игроков среднего возраста, ВК «Казань» омолодилась, поскольку в нее вернулись Арсений Егоров и Фархад Салимов. предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

В Казани уже создана вторая любительская команда по водному поло, выступающая на турнирах уровня первенства Поволжья, и есть вариант, что на ее базе будет создана вторая команда для второй лиги НВА, поскольку уровень игроков ВК «Казани» неумолимо разнится и отдельным ветеранам тяжело тянуться за теми, кто еще вчера выступал на самом высоком уровне, а играть хочется.

Здесь стоит отметить, что даже в подобном факте увеличения команд есть позитивный момент. Казанским первопроходцам в любительском ватерполе, таким как Кушко, Гаврикову, Шакирзянову, поначалу трудно было собрать полноценный состав. Просто не хватало народа. Затем, начиная с нулевых, казанская школа ватерпола заработала так, что стала выпускать сильное пополнение. Резюмируя: в год 50-летия рождения «Синтеза» казанские ватерполисты выиграли все, что можно: от юниоров до ветеранов-любителей.

