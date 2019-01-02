МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане и гололеде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о тумане и гололеде с 18 часов 2 января до 10 часов 3 января.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» ночью и утром 3 января местами на территории РТ и в Казани ожидается туман, слабый гололед, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем по республике составит от -4°С до -9°С.