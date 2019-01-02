Кудрин: реальные доходы населения почти не выросли в 2018 году

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения почти не выросли в 2018 году. При этом инфляция в стране оказалась выше, чем прогнозировалось.

«Счетная палата дает предварительную оценку на конец года: инфляция — выше прогноза, рост ВВП — ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта», — сообщил Кудрин на своей странице в Twitter.



Напомним, что в ноябре 2018 года реальные доходы населения России, по данным Росстата, упали на 2,9% в годовом выражении.