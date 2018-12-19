Реальные доходы россиян в ноябре упали на 2,9 процента

В ноябре 2018 года реальные доходы населения России упали на 2,9% в годовом выражении.

Как сообщает Росстат, ведомство также пересчитало динамику за 2017 год и теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке. В результате за январь — ноябрь 2018 года Росстат оценивает падение реальных доходов населения на 0,1%.

Ранее стало известно, что Банк России ожидает роста реальной заработной платы в РФ по итогам 2018 года на 7-8%.