Реальные доходы россиян в ноябре упали на 2,9 процента
В ноябре 2018 года реальные доходы населения России упали на 2,9% в годовом выражении.
Как сообщает Росстат, ведомство также пересчитало динамику за 2017 год и теперь снижение реальных доходов оценивается в 1,2% вместо 1,7% по предыдущей оценке. В результате за январь — ноябрь 2018 года Росстат оценивает падение реальных доходов населения на 0,1%.
Ранее стало известно, что Банк России ожидает роста реальной заработной платы в РФ по итогам 2018 года на 7-8%.ЭкономикаФинансы
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