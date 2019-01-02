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Дебош в самолете Сочи — Москва устроил хоккеист Олег Сапрыкин — СМИ

05:29, 02.01.2019
Дебош в самолете Сочи — Москва устроил хоккеист Олег Сапрыкин — СМИ
Фото: скриншот видео youtube.com

Хоккеистом, устроившим дебош на борту самолета Сочи — Москва, оказался уже завершивший карьеру 37-летний чемпион мира Олег Сапрыкин.

По информации ФАН, Сапрыкина уже отпустили из полиции, и он летит домой вместе с женой.

В России Сапрыкин играл за клубы ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Сочи», «Автомобилист» а также «Салават Юлаев», с которым в 2011-м выиграл главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. В составе сборной России становился чемпионом мира в 2009 году.

Также Сапрыкин выступал за два клуба НХЛ — «Калгари» и «Оттаву», и дважды выходил в финал Кубка Стэнли. Профессиональную карьеру Олег Сапрыкин завершил в 2016 году.

Ранее сообщалось, что дебош в бизнес-классе самолета Сочи — Москва устроил известный российский хоккеист, однако его имя не уточнялось. Из-за дебошира пришлось экстренно прервать полет и совершить посадку в Воронеже.

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