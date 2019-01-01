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Дебош в самолете Сочи — Москва устроил известный хоккеист — СМИ

16:55, 01.01.2019
Дебош в самолете Сочи — Москва устроил известный хоккеист — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Дебош в бизнес-классе самолета Сочи — Москва устроил известный российский хоккеист. Из-за него пришлось экстренно прервать полет и совершить посадку в Воронеже.

«Удалось установить личность задержанного за дебош мужчины. Им оказался известный российский хоккеист, играющий в России и за рубежом», — рассказал «Интерфаксу» источник в службах аэропорта Воронежа.

По его словам, во время полета мужчина злоупотребил алкоголем и ударил бортпроводницу, отказавшую ему в очередной порции виски. Кроме того, он подрался с соседом по креслу. Имя дебошира не называется.

В пресс-службе МВД России сообщили, что задержанным оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пассажира авиарейса Москва — Душанбе, который ударил бортпроводницу по голове и угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

Происшествия
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