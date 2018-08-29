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СК возбудил дело на дебошира, угрожавшего бомбой пассажирам рейса Москва — Душанбе

23:27, 29.08.2018
СК возбудил дело на дебошира, угрожавшего бомбой пассажирам рейса Москва — Душанбе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платоно

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пассажира авиарейса Москва — Душанбе, который ударил бортпроводницу по голове, также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.

Инцидент произошел сегодня примерно в 19.15 на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». После ЧП командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам. Им оказался гражданин Таджикистана 1993 года рождения.

«В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в СК.

Ранее во Франции чемпион по боксу предотвратил попытку захвата самолета.

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