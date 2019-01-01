В России с августа 2019 года введут новые стандарты госномеров для автомобилей и мотоциклов

С 4 августа 2019 года в России, параллельно со вступлением в силу закона о регистрации машин в автосалонах, введут новые типы государственных регистрационных номеров.

Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных автомобилей формой будут напоминать квадрат. Кроме того, планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей, передает «РИА Новости».



Отмечается, что нововведение не потребует от водителей перерегистрации автомобилей. Водители будут менять госномера только по желанию.



Ранее ГИБДД предложила ввести аукционы по продаже государственных регистрационных знаков. В этом случае владелец автомобиля сможет выбирать буквы и цифры сам.