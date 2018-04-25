ГИБДД предложит продавать госномера для автомобилей на аукционах

ГИБДД предлагает ввести аукционы по продаже государственных регистрационных знаков, заявил глава Госавтоинспекции России Михаил Черников.

Он уточнил, что в таком случае владелец автомобиля сможет выбирать буквы и цифры сам. Идея может быть принята в рамках обновления закона «О регистрации транспортных средств». По мнению ГИБДД, система аукционов поможет победить коррупцию, сообщает «Коммерсант».

Кроме того, планируется, что будет введен электронный ПТС, куда будет вноситься информация о том, что машина в залоге: новый собственник и инспектор будут иметь доступ к этим данным.

Напомним, МВД России ранее предложило лишать водительских удостоверений на срок от одного до полутора лет за нарушение более трех раз в течение года одних и тех же правил дорожного движения.