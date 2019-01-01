Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым годом

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки в Белокатайский район посетил социальный приют для детей и подростков, вместе с воспитанниками которого поздравил жителей республики с Новым 2019 годом.

«Мы можем сделать так, чтобы наши дома и подъезды были чистыми и красивыми. Улицы – безопасными. Медицина была лучшей, а транспорт ходил по секундам» — сказал Хабиров в поздравлении.

По словам врио главы Башкортостана, для достижения этих целей необходимо очень серьезно и ответственно работать.

«И только тогда совместными усилиями мы сделаем республику отличным местом для спокойной и интересной жизни. И самое главное – мы будем гордиться нашей республикой» — подчеркнул Хабиров и пообещал приложить для этого все усилия.

Ранее Радий Хабиров раскритиковал работу чиновников из-за новогоднего утренника для детей-инвалидов.