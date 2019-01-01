Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Канады в матче чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) победила команду Канады со счетом 2:1 в матче чемпионата мира, который проходит в канадских городах Ванкувер и Виктория.

В составе сборной России отличились Григорий Денисенко (6-я минута) и Павел Шэн (52). У команды Канады единственную шайбу забросил Коди Гласс (3).

Таким образом, россияне заняли первое место в турнирной таблице группы А, набрав 12 очков. Канадцы с 9 баллами стали вторыми. Третье место заняла сборная Чехии (5), четвертой стала команда Швейцарии (4).

В 1/4 финала чемпионата мира молодежная сборная России сыграет с командой Словакии. Матч состоится в ночь на 3 января.



Ранее сборная России обыграла команды Дании (4:0), Чехии (2:1) и Швейцарии (7:4).