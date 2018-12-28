Уфимцы помогли обыграть датчан на старте МЧМ-2019

Сегодня ночью молодежная сборная России по хоккею матчем против датчан стартовала на чемпионате мира в Канаде. На 7-й минуте Кравцов голом в большинстве открыл счет. Во второй 20-минутке россияне увеличили свое преимущество — Романов броском с ползоны пробил голкипера.

В заключительном игровом отрезке отличился «юлаевец» Павел Шэн, который результативно подставил клюшку под наброс Романова. Подвел итог встречи Иван Морозов, отправивший шайбу в пустые ворота.

Уфимец Даниил Тарасов, отразив 20 бросков, записал на свой счет «сухарь». Другой игрок системы ХК «Салават Юлаев», защитник Марк Рубинчик, результативными действиями не отметился. Вторую встречу на групповом этапе«молодежка» проведет против сборной Чехии 29 декабря.

