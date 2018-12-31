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Путин прибыл в Магнитогорск после обрушения подъезда из-за взрыва газа

15:49, 31.12.2018
Путин прибыл в Магнитогорск после обрушения подъезда из-за взрыва газа
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где произошло обрушение подъезда в жилом доме.

Предполагается, что российский лидер встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона, пишет «РИА Новости».

Напомним, сегодня, примерно в 4.00 мск, в Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, число погибших при ЧП достигло четырех.

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