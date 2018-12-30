В Финляндии в ДТП погибла семья из России

В Финляндии в результате ДТП погибла семья из России

Инцидент произошел в районе города Оулу 29 декабря. Автомобиль россиян выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В итоге погибли двое взрослых в возрасте около 30 лет и ребенок школьного возраста.

Причина, по которой автомобиль с гражданами России мог выехать на встречную полосу, пока не раскрывается. В полиции лишь отметили, что дорога была скользкой, пишет Yle.

Отмечается, что власти России уже проинформированы о произошедшем.

Ранее в ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян.