В ДТП с автобусом в Швейцарии пострадали 10 россиян

В результате ДТП с участием автобуса возле Цюриха (Швейцария) пострадали как минимум 40 человек, среди них 10 россиян. Всем им оказали медицинскую помощь.



По предварительной информации, состояние троих пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Отмечается, что россияне путешествовали самостоятельно, а не по линии туроператоров.

«По данным Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, с которыми мы на связи, автобус был рейсовый. То есть россияне ехали в Дюссельдорф самостоятельно, а не в рамках организованной турпоездки», — передает ТАСС со ссылкой на Ростуризм.

В ведомстве не уточнили, были ли путешественники застрахованы, однако отметили, что наличие страховки является обязательным условием въезда на территорию стран Шенгенского соглашения.