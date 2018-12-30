Новости бизнеса

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Туроператор «Атурис-тур» сообщил о прекращении деятельности

10:22, 30.12.2018
Туроператор «Атурис-тур» сообщил о прекращении деятельности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Туроператор «Атурис-тур» уведомил Ростуризм о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства.

Гражданская ответственность турфирмы застрахована на сумму 10 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности «Атурис-тур» составляет около 115,2 тыс. рублей, сообщается на сайте Ростуризма.

«Атурис-тур» занимался экскурсионным поездками по России, Европе, а также по Израилю, Аргентине и Бразилии.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития РФ собирается ужесточить контроль за компаниями, отправляющими туристов за границу.

Ведомство уже разработало новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Согласно ним, наряду с информацией о количестве отправленных за границу туристов и общей стоимости проданных туров, фирмы должны будут раскрывать и среднюю стоимость туров.

БизнесУслуги
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок