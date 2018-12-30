Туроператор «Атурис-тур» сообщил о прекращении деятельности
Туроператор «Атурис-тур» уведомил Ростуризм о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства.
Гражданская ответственность турфирмы застрахована на сумму 10 млн рублей. Размер фонда персональной ответственности «Атурис-тур» составляет около 115,2 тыс. рублей, сообщается на сайте Ростуризма.
«Атурис-тур» занимался экскурсионным поездками по России, Европе, а также по Израилю, Аргентине и Бразилии.
Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития РФ собирается ужесточить контроль за компаниями, отправляющими туристов за границу.
Ведомство уже разработало новые требования к отчетности операторов выездного туризма. Согласно ним, наряду с информацией о количестве отправленных за границу туристов и общей стоимости проданных туров, фирмы должны будут раскрывать и среднюю стоимость туров.БизнесУслуги
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