В России в 2019 году создадут банк для финансирования строительства многоквартирных домов

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать специализированный банк для финансирования строительства многоквартирных домов.

Как сообщается на сайте Кремля, Кабмину также поручено установить обязанность ведения уполномоченным органом субъекта РФ реестра всех строящихся многоквартирных домов, признанных проблемными.

Поручения должны быть выполнены до 15 апреля 2019 года.

Ранее Путин подписал закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.