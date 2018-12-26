Путин обязал застройщиков использовать эскроу-счета при долевом строительстве

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства.



Согласно документу, с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Напомним, законодатели утверждают, что это делается во благо дольщиков и что цены на новостройки не подскочат. Застройщики считают, что к таким быстрым изменениям не готовы не только строители, но и банки. Подробности — в материале «Реального времени».

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов затронул проблемы строительной отрасли из-за перехода на эскроу-счета и предложил некоторым категориям застройщиков оставить старую схему финансирования.