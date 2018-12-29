Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года

Правительство России продлило срок реализации пилотного проекта tax free до конца 2019 года. Он позволяет вернуть иностранцам налог на добавленную стоимость (НДС).

Согласно документу, также увеличен перечень мест размещения торговых точек, за покупку в которых может быть возвращен налог.

Стоит отметить, что изначально проект должен был прекратить свое действие в конце 2018 года.

Напомним, туристы за время чемпионата мира по футболу — 2018 в России оформили tax free почти на 1 млрд рублей.