Туристы за время ЧМ-2018 оформили tax free почти на 1 млрд рублей

Иностранцы, которые приехали на чемпионат мира по футболу в Россию, активно пользовались системой tax free. Она позволяет вернуть иностранцу налог на добавленную стоимость (НДС).

«За время чемпионата мира по футболу туристы оформили tax free на покупки стоимостью почти 1 млрд рублей — 943,8 млн рублей», — цитирует представителя Федеральной таможенной службы ТАСС.

Напомним, система с 1 апреля заработала в аэропортах всех российских городов, в которых состоялись матчи чемпионата мира по футболу.