Роскомнадзор сократил сроки удаления запрещенных сайтов

В Роскомнадзоре сообщили, что сроки удаления запрещенной информации для провайдеров хостинга и владельцев сайтов сократились до одних суток с трех в соответствии с изменениями в законе.



«С момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в единый реестр запрещенной информации провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации», — передает RT со ссылкой на ведомство.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины. Позже сообщалось, что Роскомнадзор может получить управление Рунетом.