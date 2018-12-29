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Происшествия

В Казани произошел пожар на домостроительном комбинате

11:39, 29.12.2018

В сварочном цехе Казанского домостроительного комбината по улице Аделя Кутуя, 118, произошел пожар. Пострадавших нет, люди вышли самостоятельно.

«Силы Казанского ПСГ работают по второму номеру вызова. КДСК находится в промзоне, жилых домов рядом нет», — сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

Отмечается, что газовые баллоны с пропаном и водородом из цеха эвакуированы. В 10.41 пожар был локализован, в 10.51 открытое горение на площади 30 кв. м ликвидировано.

Происшествия Татарстан
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