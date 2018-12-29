Счетная палата РТ нашла в Балтасинском районе нарушения на 112,8 млн рублей

Счетная палата Татарстана провела проверку использования бюджетных средств в Балтасинском районе. Общая сумма обнаруженных нарушений составила 112,8 млн рублей.

Около половины этой суммы приходится на нарушения в ходе управления и распоряжения муниципальной собственностью, сообщила пресс-служба СП РТ «Реальному времени».

Кроме того, выявлены случаи, когда муниципальное имущество использовали коммерческие компании. Например, объект водоснабжения в Халяльном индустриальном парке «Балтач» принадлежал поселку, но использовался ООО «Линово».

Обнаружены и нарушения при ведении бухгалтерского учета на общую сумму в 63,1 млн рублей.

В Счетной палате отмечают, что все нарушения были устранены. Тем не менее аудиторы составили шесть административных протоколов в отношении должностных лиц. Материалы проверки будут переданы в прокуратуру РТ.

Глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин сообщил, что по результатам проверки уже приняты и еще будут приняты меры на общую сумму 112,7 млн. рублей или 99% от суммы выявленных нарушений.

Ранее сообщалось, что СП РТ нашла в республике пять убыточных региональных центров инжиниринга и прототипирования (РЦИ). Ряд из них получают убытки три года подряд.