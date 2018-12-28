Счетная палата Татарстана выявила 5 убыточных РЦИ

В Татарстане пять региональных центров инжиниринга и прототипирования получили убытки, за исключением АО «РЦИ биотехнологий Республики Татарстан». Такие выводы озвучила Счетная палата Татарстана после анализа финансово-хозяйственной деятельности шести РЦИ.

«АО «РИЦ «КАИ-Лазер», АО «Центр цифровых технологий», АО «РЦИ в сфере химических технологий» убыточны в течение последних трех лет, а у первых двух центров чистые активы меньше величины уставного капитала в течение последних двух лет», — сообщили «Реальному времени» в ведомстве.

Отмечается, что выручка в 2017 году снизилась в четырех центрах, за исключением АО «Центр прототипирования и внедрения робототехники» и АО «РЦИ биотехнологий РТ». Кроме того, на момент проверки лишь на 20% использовалось оборудование в «РЦИ в сфере химических технологий».

Счетная палата направила представление по итогам проверки в Минэкономики РТ и информационное письмо — в Минземимущества, материалы проверки передаются в прокуратуру РТ.

С 2013 года новым направлением развития инновационной инфраструктуры стали региональные центры прототипирования и центры инжиниринга. Отмечается, что на создание РЦИ в 2013—2015 годах было выделено 1,7 млрд рублей.