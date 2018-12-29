ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго» по признакам нарушения закона о защите конкуренции.



«У ряда компаний, располагающих складами временного хранения грузов, а также пользующихся услугами ПАО «Аэрофлот» для отправки и доставки грузов отсутствует возможность выбора какого-либо терминала хранения, кроме ООО «Москва Карго», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что такая ситуация может быть следствием заключения между компанией и авиаперевозчиком соглашения, которое нарушает антимонопольное законодательство.

Татарстанское Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении авиакомпаний «Аэрофлот», Utair, «Северный ветер» и «Сибирь» из-за завышения цен на перелеты из Казани в Москву.

