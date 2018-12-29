Власти Перми установили в центре города три новогодних карусели

В центре Перми накануне Нового года появились три карусели.

Аттракционы «Детская железная дорога», «Merry go round» и «Сказка» расположились на эспланаде у монумента «Героям фронта и тыла», рассказали в пресс-службе администрации города.

Карусели начнут свою работу 30 декабря в 18.00. В выходные и праздничные дни на них можно будет покататься с 12.00 до 21.00. В будни — с 16.00 до 21.00.

В мэрии подчеркнули, что это первый подобный опыт организации досуга в Перми.

Напомним, ранее в Перми установили первый светофор для пешеходов со смартфонами.