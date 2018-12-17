В Перми установили первый светофор для пешеходов со смартфонами

Фото: гибдд.рф

Светофор для пешеходов со смартфонами впервые установили в центре Перми.

Конструкция, вмонтированная в тротуарную плитку, расположилась на перекрестке улиц Ленина и Николая Островского. Новшеством является то, что светящаяся плитка, находящаяся под ногами, дублирует сигнал светофора.

Данная инновация позволяет предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов, пояснили в УГИБДД по Пермскому краю.

Напомним, с 30 октября в Перми на перекрестке улицы Плеханова и шоссе Космонавтов для автомобилистов заработали дополнительные секции на светофоре для двух поворотов налево с шоссе Космонавтов.