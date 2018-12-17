В Перми установили первый светофор для пешеходов со смартфонами
Светофор для пешеходов со смартфонами впервые установили в центре Перми.
Конструкция, вмонтированная в тротуарную плитку, расположилась на перекрестке улиц Ленина и Николая Островского. Новшеством является то, что светящаяся плитка, находящаяся под ногами, дублирует сигнал светофора.
Данная инновация позволяет предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов, пояснили в УГИБДД по Пермскому краю.
Напомним, с 30 октября в Перми на перекрестке улицы Плеханова и шоссе Космонавтов для автомобилистов заработали дополнительные секции на светофоре для двух поворотов налево с шоссе Космонавтов.ОбществоИнфраструктура
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