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Алина Загитова тренирует четверные прыжки (ВИДЕО)

09:16, 29.12.2018
Алина Загитова тренирует четверные прыжки (ВИДЕО)
Фото: vk.com/eteritutberidze

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тренирует четверной флип. Об этом написал а инстаграм тренер Сергей Розанов

«Алина Загитова в работе над более сложными элементами», – написал он.

На видео видно, что российская фигуристка выполняет прыжок на лонже.

Ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции рассказал корреспонденту «Реального времени» о планах по привлечению фигуристки Алины Загитовой в сборную РТ.

Напомним, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников на чемпионат Европы, который пройдет в Минске. В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. При этом Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева заявлены в качестве запасных.

Спорт БашкортостанУдмуртияТатарстан
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