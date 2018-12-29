Алина Загитова тренирует четверные прыжки (ВИДЕО)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова тренирует четверной флип. Об этом написал а инстаграм тренер Сергей Розанов

«Алина Загитова в работе над более сложными элементами», – написал он.

На видео видно, что российская фигуристка выполняет прыжок на лонже.

Ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на итоговой пресс-конференции рассказал корреспонденту «Реального времени» о планах по привлечению фигуристки Алины Загитовой в сборную РТ.

Напомним, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников на чемпионат Европы, который пройдет в Минске. В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. При этом Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева заявлены в качестве запасных.