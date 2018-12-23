Загитова попала в состав сборной России на чемпионат Европы, Медведева и Туктамышева — в запасе

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила состав участников на чемпионат Европы, который пройдет в Минске.

В женском одиночном катании Россию представят Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова. При этом Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева заявлены в качестве запасных.

Ранее 14-летняя фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию. На 7 сотых балла от нее отстала Александра Трусова. Тройку призеров замкнула Алена Косторная.

Алина Загитова осталась без медалей чемпионата России, заняв пятое место после двух падений в произвольной программе. У Евгении Медведевой седьмое место.

Все подробности интриги и скандалы завершившегося чемпионата читайте в большом материале «Реального времени».

