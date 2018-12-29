Жители поселка в Самарской области «отблагодарили» чиновников, засыпав снегом вход в здание администрации

В Самарской области жители поселка Новосемейкино засыпали вход в здание администрации снегом. Снимок опубликован в Twitter.

На фотографии видно, как перед дверью расположился огромный сугроб высотой примерно два метра, из-за которого попасть в здание и выйти из него невозможно.

«Вот вам благодарность жителей за качественную уборку снега», — отметила девушка, выложившая фотографию.

27.12.2018 г. Новосемейкино. Красноярский район. Самарская область. Благодарность жителей за качественную уборку снега pic.twitter.com/r7qpndREmj

— анна владимирова (@av_narniy) 27 декабря 2018 г.

Пользователи соцсетей в комментариях поддержали решение жителей поселка. В администрации поселка инцидент не комментировали.

Напомним, самарский министр посоветовала одиноким мамам выращивать еду на огородах.