Жители поселка в Самарской области «отблагодарили» чиновников, засыпав снегом вход в здание администрации
В Самарской области жители поселка Новосемейкино засыпали вход в здание администрации снегом. Снимок опубликован в Twitter.
На фотографии видно, как перед дверью расположился огромный сугроб высотой примерно два метра, из-за которого попасть в здание и выйти из него невозможно.
«Вот вам благодарность жителей за качественную уборку снега», — отметила девушка, выложившая фотографию.
27.12.2018 г. Новосемейкино. Красноярский район. Самарская область. Благодарность жителей за качественную уборку снега pic.twitter.com/r7qpndREmj
— анна владимирова (@av_narniy) 27 декабря 2018 г.
Пользователи соцсетей в комментариях поддержали решение жителей поселка. В администрации поселка инцидент не комментировали.
Напомним, самарский министр посоветовала одиноким мамам выращивать еду на огородах.Общество
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