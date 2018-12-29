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Жители поселка в Самарской области «отблагодарили» чиновников, засыпав снегом вход в здание администрации

09:10, 29.12.2018

В Самарской области жители поселка Новосемейкино засыпали вход в здание администрации снегом. Снимок опубликован в Twitter.

На фотографии видно, как перед дверью расположился огромный сугроб высотой примерно два метра, из-за которого попасть в здание и выйти из него невозможно.

«Вот вам благодарность жителей за качественную уборку снега», — отметила девушка, выложившая фотографию.

Пользователи соцсетей в комментариях поддержали решение жителей поселка. В администрации поселка инцидент не комментировали.

Напомним, самарский министр посоветовала одиноким мамам выращивать еду на огородах.

Общество
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