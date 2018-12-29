УФАС в Татарстане выявил искусственное завышение цен на яйца

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ заподозрило ряд торговых сетей в повышении розничных цен на куриные яйца.



«Тенденция повышения розничных цен на куриные яйца по всем основным торговым сетям, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстан, наблюдается уже несколько месяцев: с сентября по декабрь 2018 года», — говорится в сообщении службы.

Отмечается, что средняя цена за 10 куриных яиц с сентября по этот месяц изменилась на 28,85% в республике, на 30,84% — в Казани. Цены, установленные различными торговыми сетями (ООО «Ашан», АО «ТК „Эдельвейс"», ООО «Лента» и др.), значительно отличаются от тех, что фигурируют в данных Комитета по социально-экономическому мониторингу.

Напомним, в Татарстане рост цен на «праздничный» набор продуктов меньше величины инфляции, но за год он ускорился в два раза. Дешевле всего оказалась активно развивающаяся в регионе «Лента». Подробнее — в материале «Реального времени».