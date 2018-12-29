Путин проведет Новый год в кругу родных

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.



«До последних, собственно, минут года у него есть какие-то встречи рабочие, это неизбежно. Еще и важный визит будет — Александр Григорьевич Лукашенко приедет, много совещаний рабочих еще есть», — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что есть мероприятия, которые будут интересны всей стране. При этом Песков заявил, что не будет их анонсировать.

«А сам Новый год — в кругу родных и близких», — добавил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин побывал на форуме добровольцев России, где пообещал исполнить мечты пяти неизлечимо больных детей в рамках акции «Мечтай со мной».

