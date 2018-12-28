Фирмы Пригожина выступили против засекречивания материалов в суде США

Спецпрокурор Роберт Мюллер просит суд принять секретные данные по делу, в рамках которого российские компании Concord Management и Concord Catering (их в Вашингтоне связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным) обвиняют во вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года в США.

«Суду известно, что с самого начала спецпрокурор утверждал, что в этом деле не было секретной информации. Фактически он и сейчас продолжает это признавать», — сообщает РБК со ссылкой на обращение адвоката компаний Эрика Дубельера к суду.

По его словам, вместе с этим Мюллер «просит суд принять от него в одностороннем порядке секретные материалы». Для того, чтобы реализовать свою инициативу спецпрокурор планирует сослаться «на Закон о секретных информационных процедурах (CIPA), несмотря на то, что ни одно из обнаруженных им доказательств не засекречено».

Если суд разрешит сделать это Мюллеру, для Concord станет «абсолютно невозможно эффективно оспаривать» его утверждения до появления уместной процедуры, предусматривающей обмен информацией между сторонами.



Напомним, СМИ называют Пригожина «кремлевским поваром». Ранее в ходе пресс-конференции в декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин прокомментировал деятельность Пригожина и связываемую с ним «ЧВК Вагнера».